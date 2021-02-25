HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Komiserlik yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 37 FETÖ’cü hakkında gözaltı kararı

Komiserlik yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 37 FETÖ’cü hakkında gözaltı kararı

25.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük soruşturması kapsamında 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3’ü aktif olmak üzere toplam 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 22 ilde, 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir” denildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük soruşturması kapsamında 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3’ü aktif olmak üzere toplam 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 22 ilde, 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir” denildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Vakalar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacakVakalar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak
Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Yasak Elma'da salgın paniği! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

Yasak Elma'da salgın paniği! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Normalleşmeyi bekleyen vatandaşa 'sert kural' uyarısı

Normalleşmeyi bekleyen vatandaşa 'sert kural' uyarısı

Evlenenlerin sayısı 2020'de yüzde 10,1 azaldı

Evlenenlerin sayısı 2020'de azaldı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

Düzce'de yeni kararlar: Vakalar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak

Vakalar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak

Son Dakika: Ankara merkezli 22 ilde operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

22 ilde operasyon! Gözaltılar var

Aşıda 'devrim' yaratacak teknoloji! Boğaziçi Üniversitesi geliştirdi

'Devrim' yaratacak teknoloji! Boğaziçi Üniversitesi geliştirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.