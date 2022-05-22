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Komşuda kum fırtınası alarmı! "Evden dışarı çıkmayın"

22.05.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ta kum fırtınası nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi. Ülkede 2 gün boyunca etkili olacak fırtınaya ilişkin, boğulma riski nedeniyle, vatandaşlara evden dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Komşuda kum fırtınası alarmı! "Evden dışarı çıkmayın"

Irak hükümeti, akşam saatlerinde başlayan ve ülkeyi iki gün esir alacak kum fırtınası dolayısıyla yarını resmi tatil ilan etti.

RESMİ TATİL KARARI

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin talimatı üzerine iki gün sürecek ve tüm ülkeyi etkileyecek kum fırtınası nedeniyle yarın tüm devlet daireleri ve okullarda resmi tatil ilan edildi.

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Sağlık ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ise tatil dışında tutuldu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, kum fırtınasından dolayı tüm ülke havalimanlarındaki uçuşların askıya alındığı duyurdu. Eğitim Bakanlığı ise okullardaki sınavların salı gününe ertelendiğini açıkladı.

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VATANDAŞLARA UYARI

Akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtınadan ötürü görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düşeceği ifade ediliyor.
Iraklı ilgili birimler, boğulma riski yaşanacağı için vatandaşları evden dışarı çıkmamaya çağırdı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Irak
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