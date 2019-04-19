'Komşularım zehirledi' dedi, buzağısına otopsi istedi

Uğurludağ ilçesinde yaşayan Habib Bıdak'ın buzağısı sabah saatlerinde öldü. Bıdak da ölü buzağıyı valize koyup, yolcu taşımacığı yapan minibüs ile Çorum merkeze getirdi. Gazi Caddesi'ndeki valilik binası önünde valizden çıkardığı buzağıyı, kaldırıma bıraktı.

"Buzağımı komşularım zehirleyip, öldürdü. Derdimi hiçbir yetkiliye anlatamıyorum. Bu hayvana bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Buzağımın otopsisinin yapılmasını istiyorum. Bu yüzden buzağımı valize koyup, getirdim"