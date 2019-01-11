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Komşularına 'Evde tek başıma ölürüm, beni kontrol edin' dedi ardından öldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan ve komşularına, "Evde tek başıma ölür kalırım, beni sık sık kontrol edin" diyen Hüseyin Yıldırım(73), kendisini kontrole gelen komşuları tarafından yatağında ölü bulundu.

Komşularına 'Evde tek başıma ölürüm, beni kontrol edin' dedi ardından öldü!

Sarılar Mahallesi'nde yalnız yaşayan yüksek tansiyon ve diyabet hastası Hüseyin Yıldırım, hastalıklarını komşularına söyleyip, "Evde tek başıma ölür kalırım, kimse bulamaz. Beni sık sık kontrol edin" dedi.

Komşuları da dün saat 22.00 sıralarında kontrol etmek amacıyla Yıldırım'ın evine gelip, zile bastı. Yaşlı adamın kapıyı açmaması üzerine de, kendilerindeki yedek anahtarla eve girdi.

Hüseyin Yıldırım'ı yatağında hareketsiz şekilde bulan komşular, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

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Antalya Manavgat

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