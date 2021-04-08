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Komşusu kapıda sıkıştırmış! 'Sadece bana mesaj atıyor'

08.04.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde kendi çocuğuyla kavga eden komşusunun çocuğunu döven kadın güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğu darp edilen aile kadından şikayetçi oldu.

Komşusu kapıda sıkıştırmış! 'Sadece bana mesaj atıyor'

Olay, geçtiğimiz günlerde Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kadın, çocuğuyla kavga ettiğini ileri sürdüğü komşularının 4 yaşındaki oğlunu dövdü. Yaşanan olay anları güvenlik kamerası tarafından da kaydedilirken, anne Yağmur Keşan durum üzerine oğlu için darp raporu alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

'KAPIDA SIKIŞTIRDI'

Anne Keşan çocuğunun bahçede diğer bir çocukla tartıştığını ifade ederek, “Kamera kayıtlarında da var. Diğer çocuğun annesi geliyor oğlumu darp ediyor. Onun üzerine bende karakola gidip şikayetçi oldum. Ben herhangi bir şiddette de bulunmadım. Şiddet iyi bir şey değil. Çocuğum korkuyor şu anda bahçeye çıkmaya. Beraber gidip beraber geliyoruz. Kadın yine olsa yine yaparım diyor. Bunlar çocuk ama kadın durumun farkında değil. Çocuklar kendi arasında kavga ediyor annesi daha sonra gelip oğlumu kapıda sıkıştırıyor. Birkaç kez darp ediyor. Sadece bana mesaj atıyor olayla ilgili kadın. Yanağında ve kulağında kızarıklık vardı oğlumun. Darp raporu aldık onlara da zaten” dedi.

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YAŞANAN DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçük çocuğa dayak anı ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik çocuğun apartman kapısında durması ve öfkeli kadının ise çocuğun yanına gelerek art arda tokat atması yer alıyor.

İHA

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