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Komşusu söyleyince baktı, gördüğü manzara isyan ettirdi: İçeride can çekişiyorlar

12.10.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de bir köyde yaşayan vatandaşların başı, sokak köpekleriyle dertte. Bir köy sakininin kümesine giren köpek, 17 hayvanı telef etti. Kamil Muratoğlu, ''“Sabah 5-6 civarında komşunun uyarısı ile kalktım. Baktığımda köpekler kümesin etrafında örülü teli parçalayarak içeriye girmişler. Çıkıp baktığımda 7 tane köpek ile karşılaştım. 17 tane tavuk ölmüş, 3 tane de yaralı tavuk var. Birinin gözü kör oldu, birinin ki şişti, kümeste can çekişiyorlar” şeklinde konuştu.

Komşusu söyleyince baktı, gördüğü manzara isyan ettirdi: İçeride can çekişiyorlar

Rize'de merkeze bağlı Fener Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallelinin korkulu rüyası haline gelen başı boş sokak köpekleri gece saatlerinde Kamil Muratoğlu'nun kümese girdi. Köpekleri gören vatandaş kümes sahibi Kamil Muratoğlu’nu hemen telefonla arayarak haber verdi. Kümesinin başına gelen Muratoğlu köpekleri kümesten kovduktan sonra gördüğü tablo karşısında zor anlar yaşadı.

17 hayvanının telef olduğunu gören Muratoğlu yaralı olanları fark edince hemen veteriner çağırdı. Komşusunun uyarısı üzerine kümese geldiğini ve 7 tane başı boş sokak köpeğinin hayvanları telef ettiğini gördüğünü ifade eden Kamil Muratoğlu “Sabah 5-6 civarında komşunun uyarısı ile kalktım. Baktığımda köpekler kümesin etrafında örülü teli parçalayarak içeriye girmişler. Çıkıp baktığımda 7 tane köpek ile karşılaştım. Kulaklarında Rize Belediyesi tarafından vurulan küpelerden göremedim. Dışarıya baktım 17 tane tavuk ölmüş, 3 tane de yaralı tavuk var” dedi.

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“17 TAVUĞUM ÖLDÜ, 3 TANE DE YARALI VAR”

Başıboş dolaşan köpekler için yetkililerden yardım talep eden Muratoğlu “Kümesin içerisinde 3, tel örgünün içerisinde 2, tel örgünün dışında ise 2 köpek olmak üzere toplam 7 taneydiler. Hepsine bakmaya çalıştım ve kulaklarında küpe olması lazımdı ama yoktu. Bunların artık belediye tarafından toplanması lazım. Geliyorlar, alıyorlar küpeyi vurup yine aldığı yere bırakıyorlar. İşte görüldüğü gibi 17 tavuğum öldü, 3 tane de yaralı var. Birinin gözü kör oldu, birinin ki şişti, kümeste can çekişiyorlar” şeklinde konuştu.

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Sabah namazı saatlerinde ellerinde değnek taşıyarak camiye gittiklerini, köpeklerin kendilerine sürekli saldırdığını ifade eden mahalle sakini Yaşar Denizci ise “Sabah namazlarında camiye giderken resmen önümüzü kesiyorlar. Değnekler ellerimizde camiye gidiyoruz. Acayip köpek var mahallede, hep dışarıda bırakılmışlar. Elimizde değnek ile önümüze geleni kovalıyoruz öyle gidiyoruz camiye. İnsanlara da saldırıyorlar. Burada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde (RTEÜ) öğretim görevlisi birine saldırdılar. Öğretim görevlisi kaçarken düştü, kalça kemiğini kırdı” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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