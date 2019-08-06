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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kızamık Ebola'dan daha fazla can alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu yılın ilk yarısında 2 bin 581'i ölümle sonuçlanan 137 bin 154 kızamık vakası görüldüğünü açıkladı - Ebola, son 1 yılda bin 755 kişinin ölümüne yol açtı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yılın ilk yarısında 2 bin 581 kişinin kızamık nedeniyle öldüğü bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı rapora göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1 Ocak-30 Haziran arasında 137 bin 154 kızamık vakası tespit edildi, 2 bin 581 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti.

Diğer yandan, KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son bir yılda Ebola virüsü tespit edilen 2 bin 669 kişiden bin 755'i yaşamını yitirdi.

DSÖ raporunda, KDC'de kızamık aşısının yapılma oranının ülke çapında düşük olmasının salgının daha da yayılmasına yol açtığı kaydedildi.

Araştırmalar, 2018 yılında ülkenin yalnızca yüzde 57'sinde kızamık aşısının yapılabildiğini ortaya koydu.

Olağan aşı programı sadece dokuz aylık çocuklara bir doz verilmesini kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kızamık Kongo Demokratik Cumhuriyeti salgın

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