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Konserveden zehirlenen ailenin yaşam mücadelesi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yedikleri konserveden zehirlendikleri tahmin edilen "Clostridium Botulinum" toksini sebebiyle yaşam mücadelesi veren çiftin çiftinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.Çaycuma ilçesine Kayıkçılar Köyünde yaşayan Ramazan (55) ve Zuhriye Yıldız (54) çifti evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı.

Konserveden zehirlenen ailenin yaşam mücadelesi sürüyor

Zonguldak’ta yedikleri konserveden zehirlendikleri tahmin edilen "Clostridium Botulinum" toksini sebebiyle yaşam mücadelesi veren çiftin çiftinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.
Çaycuma ilçesine Kayıkçılar Köyünde yaşayan Ramazan (55) ve Zuhriye Yıldız (54) çifti evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı. Çift önce ilçedeki sağlık kuruluşuna başvurdu. Ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Burada tetkikleri yapılan çift yoğun bakıma alındı. Yedikleri konserveden zehirlendikleri tahmin edilen ve hastalıklarına sebep olduğu düşünülen ölümcül gıda zehirlenmesi olan ’Botulizm’ nedeniyle hayati tehlikeleri süren çiftin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. Yaklaşık 1 aydır tedavileri devam eden çiftin ailesi gelecek güzel haberleri bekliyor.
BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin, çiftinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiğini söyledi.
Rapor geldi, numuneler temiz çıktı
Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Sağlık Bakanlığına gönderilen raporun sonuçlarının geldiğini belirtti. Güner, “Raporda evdeki yiyeceklerden alınan numunelerde ’clostridium botulinum’ bakterisine rastlanılmadı ama bu olmadığı anlamına gelmez. Çünkü toksin gıdada belirli bir noktadadır onun yemişlerdir alttaki temiz yer kalmıştır. Burada bir sonuç çıkmaması ’clostridium botulinum’ olmadığı anlamına gelmez. Burada önemli olan klinik bulgu dediğimiz hastaların bulguları” şeklinde konuştu.

Konserveden zehirlenen ailenin yaşam mücadelesi sürüyor

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