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Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Türk Kızılay’ının "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında konserve halindeki etler ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktı.

Türk Kızılay’ının "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında konserve halindeki etler ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktı. Konservelenmiş etlerin, 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşması bekleniyor.
Türk Kızılay’ının 2007 yılından bu tarafa yürüttüğü, vekaletle kurban kesim kampanyasıyla bu yıl da kurban etleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak. Bu yıl ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla yürütülen kampanyaya, Kurban Bayramı’nda 66 bin 829 hisse toplandı. Kesilen kurbanların etleri Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan 19 farklı kombinada konserve haline getirildi. Toplamda 1 milyon 100 bin konserve üretilirken, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan etlerin konserve yapıldığı tesisten 9 tır, 28 farklı şehre gitmek üzere yola koyuldu. 9 tırın, farklı şehirlere 69 bin konserve sevkiyatı yapacağı belirtildi.

El sallayarak uğurlandı
Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve İzmir Bölge Müdürü Kerem Baykalmış da yola çıkan tırları uğurlamak için tesiste yerini aldı. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve İzmir Bölge Müdürü Kerem Baykalmış ile beraberindekiler, tırları el sallayarak uğurladı. Konservelenmiş etlerin, 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşması beklendiği ifade edildi.

Afetler için konserveler hazırlanıyor
Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, konserve haline getirdikleri etleri yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi. Altan, “Bugün yurt içinde bağış yapan hayırseverlerin, kurbanlarından bir kısmını gönderiyoruz. Yurt içinde kestiğimiz kurbanları konserve yapıp bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bugün 7 bölgeden 26 ile 96 bin adet konserve sevk ediyoruz. Kestiğimiz kurbanları konserve haline getirdikten sonra ilk dağıtım operasyonuna bugün başlıyoruz. Bunun yanı sıra olası afetler için 5’er kiloluk konserveler hazırlıyoruz. Olası bir afet durumunda kullanmak için onları da depomuza hazır tutacağız” dedi.

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak
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