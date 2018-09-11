"Kontrol cihazda değil sizde olsun"

ÖMER FARUK CEBECİ - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin korunması adına, teknolojik cihazların gizlilik politikalarının ve ayarlarının gözden geçirilmesini tavsiye ederek, kişisel verilerin kullanımı ile ilgili kontrolün bu teknolojik cihazlarda değil, tamamen kişisel verinin sahibi olan bireylerde olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin ilerledikçe beraberinde mal ve hizmet sunumunda kolaylıklar getirdiğini ancak bu kolaylıkların birtakım kötüye kullanımlara yol açtığını belirtti.

Hayatın doğal akışı içerisinde kişisel verilen işlenmesi gerektiğini anlatan Bilir, verilerin işlenmesi sırasında kişisel temel hak ve özgürlüklerin korunması gerektiğine işaret etti.

Bunun bir denge politikası olduğunu aktaran Bilir, "Kişisel verilerin korunmasından kasıt, kişilerin korunmasıdır. Bizim düzenlemelerimizin amacı da kişiyi korumaktır. Günümüz teknoloji çağında kişisel veriler her zamankinden daha fazla korunmalıdır. Bu süreçte birtakım kötüye kullanmalar ve tehditler olabilir. Bunun önüne geçebilmek amacıyla kullandığımız akıllı telefonlar ya da diğer teknolojik aygıtların gizlilik politikalarını okumamız, gizlilik ayarlarını yeniden gözden geçirmemiz, bu anlamda kontrolü elimizde bulundurmamız gerekir. Bir başka deyişle güvenliğimiz için bilinçli kullanıcılar olmamız büyük önem arz ediyor." diye konuştu.