Kontrol edilemeyen alışveriş psikolojisi

Özellikle sanal alışverişin yaygınlaştığı bir dönemde reklam ve pazarlama tekniklerinin oldukça geliştiğini söyleyebiliriz. Alışveriş yapma nedenlerinden bir tanesi satın almayı teşvik eden pazarlama yöntemleri. Bu pazarlama yöntemleri aslında kişinin hayal kurmasını teşvik ediyor. Satın alınacak üründen çok satın aldıktan sonra ne olacağı ile merak uyandırıyor. Ürünü kullandıktan sonra nasıl bir kimlik içerisinde olacağını hayal edebiliyoruz. Mesela bir mobilya reklamı daha sıcak bir aile ortamı sunarak, satın alındığında daha mutlu bir aile ortamı algısı yaratır. Bir krem, kozmetik ürünü daha genç, güzel ve çekici olacağınız, bir araba prestijli ve güçlü görünebileceğiniz bir elbise zevkli olduğunuz algısı ortaya çıkartır. İNSANLAR HAYALLERİNİN GERÇEK OLMASINI İSTER İşte burada yaratılan algılara topluluk içerisinde ihtiyacınız olduğunu düşünürsünüz ve o kendinizi o ürünü satın alırken bulursunuz. Çünkü üründen çok yaratılan algıyı satın almak istersiniz. Aslında mutlu bir aile, gençlik, güç ve zevk satın aldığınızı düşünürsünüz. Çünkü size buna dair hayal kurdurur ve insanlar hayallerinin gerçek olmasını isterler.

Satın almaya teşvik eden en önemli şeylerden bir diğeri de duygusal boşluktur. Duygusal boşluğunu gidermek için bazen takıntılı bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Üstelik de duygusal olarak boşlukta olduğunuzu bilmezsiniz ve harcama yaparsınız. İhtiyacınız olduğu hissine kapılırsınız. Ardından aslında bir süre geçtikten sonra pişman olursunuz ya da yeni bir satın alma döngüsü içerisinde bulursunuz kendinizi. PSİKOLOJİK BOYUTU Elbette satın almak yaşamın içindendir. Ancak burada bahsettiğim şey satın alırken kendini durduramamak, aslında ihtiyacı olmasa da almak istemek gibi bir ayrımdır. Çünkü bazı durumlar maddi olarak sıkıntıya düşmenize, bunu telafi edebilmek için daha çok çalışmanıza, çalıştıkça ödemelere yetişememeye ve strese girmeye, stresi gidermek için de tekrar satın almayla sonuçlanır. Özellikle kadınların kendilerini daha mutlu hissetmek için daha çok alışveriş yaptıkları dönemler satın almanın psikolojik boyutunu gösterir. Birçok satın alma ve tüketim alışkanlığınızın öncesinde duygularınızı fark ederseniz. Tüketim alışkanlıklarınızı ve içgüdüsel olarak satın alma istediğinizi bir nebze de olsa azaltabiliriz. Bazen insanlar bazı davranışları otomatikleştiği için yaparlar. O davranıştan önce ne düşündüklerini yada hissettiklerini fark edemezler. Sadece yapmaya alıştıkları için yaparlar. Satın alıma alışkanlıkları da bu tiptendir.