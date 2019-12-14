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Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik köprüden uçtu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 07:39 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metrelik köprüden alt yola uçtu.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metrelik köprüden alt yola uçtu. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Zeytinburnu'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Ali Kemer (30) 34 BST 918 plakalı otomobili ile Cevizlibağ'dan Aksaray istikametine giderken Topkapı Kavşağı'na geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir korkulukları aşarak yaklaşık 10 metrelik köprüden alt yola uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Kaza sırasında otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sedyeye alınan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sırasında alt yola düşen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada otomobilin çarparak yerinden kopardığı demir korkuluklar ise belediye ekiplerince yerinden söküldü. Yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin yolu temizleme çalışmaları sonrası yenide trafiğe açıldı.

2.65 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaralı sürücüye, hastanede polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Kemer'in alkol ölçümünde 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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