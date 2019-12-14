Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik köprüden uçtu: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metrelik köprüden alt yola uçtu. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Zeytinburnu'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Ali Kemer (30) 34 BST 918 plakalı otomobili ile Cevizlibağ'dan Aksaray istikametine giderken Topkapı Kavşağı'na geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir korkulukları aşarak yaklaşık 10 metrelik köprüden alt yola uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Kaza sırasında otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sedyeye alınan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.