Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, Alaca - Baydiğin yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.C.(24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddeti ile yaralanan otomobil sürücüsü C.C. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.C.(23) ve H.C.(17) olay yerine gelen ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. (İHA)





