HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan tır metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 04:33 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu’nda kontrolü kaybeden tır sürücüsü, metrobüs durağının bulunduğu bariyerlere çarparak durabildi.

D-100 Karayolu’nda kontrolü kaybeden tır sürücüsü, metrobüs durağının bulunduğu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, 03:30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özcan yönetimindeki 76 DK 041 plakalı yük tırı henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Güzelyurt Metrobüs durağının bulunduğu bariyerlere çarptı. Hızlı şekilde seyir halinde olduğu iddia edilen tırın metrobüs bariyerlerine çarpmasıyla metrobüsün bariyer üstü koruyucu telleri de kırılarak yola savruldu. Kaza sırasında durakta herhangi bir metrobüs aracının bulunmaması ise olası faciayı önledi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken hasar gören tır, kurtarıcı araç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Trafik magandalarından avukata sözlü ve silahlı tehditTrafik magandalarından avukata sözlü ve silahlı tehdit
Su dökülen telefonunuzu anında kurtarmanın yolu!Su dökülen telefonunuzu anında kurtarmanın yolu!
1/
En Çok Okunan Haberler
TEM'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç karıştı, yol 3 saat sonra açıldı
TEM'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç karıştı, yol 3 saat sonra açıldı
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Meteoroloji’den hem sıcak hava hem kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji’den hem sıcak hava hem kuvvetli yağış uyarısı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! İşte özellikleri
Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! İşte özellikleri
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
Diğer Haberler
Mersin'de trafik magandalarından avukata sözlü ve silahlı tehdit
Trafik magandalarından avukata sözlü ve silahlı tehdit
Bartın’da sağanak yağış! Yollar dere yatağına döndü
Bartın’da sağanak yağış! Yollar dere yatağına döndü
Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildi
Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildi
Define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Karantinaya alınan köyü CHP’li vekil de ziyaret etmişti
Karantinaya alınan köyü CHP’li vekil de ziyaret etmişti
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.