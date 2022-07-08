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Konya'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı...

08.07.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Konya'nın Kulu ilçesinde yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada ikisi ağır 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Asfalt yaralılarla doldu.

Konya'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı...

Kaza, saat 18.45 sıralarında Ankara- Konya karayolu üzerinde Ak Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hilal Deveci (39) yönetimindeki otomobil, Recep Atak’ın (40) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Muzaffer Zengin (21), Nursena Özgün (7), Yağmur (7), Sevgi Dönmez (38), Fatma Dönmez (21), Nebahat (41), Mira Ece Deveci (4), Fırat Can Atak (23), Hüseyin Kenan Deveci (14), Burak Atak (24), Sara Lena Çetinkaya, Hacer Yılmaz, Amara Dönmez (7) ve Isabella Waldren (25) yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Sara Lena Çetinkaya ve Hacer Yılmaz, Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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