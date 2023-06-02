HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da dehşet: İmam ve eşi evlerinde öldürülmüş halde bulundu! Katil zanlısının kimliği şoke etti

Konya'da dehşet: İmam ve eşi evlerinde öldürülmüş halde bulundu! Katil zanlısının kimliği şoke etti

02.06.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Çumra ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. İmam Hüseyin Çoban (57) ve eşi Mürüvvet Çoban (51), evlerinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Çiftin 26 yaşındaki oğlu Mücahit Çoban, cinayet şüphelisi olarak jandarma tarafından gözaltına alındı. Çoban’ın sorguda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Konya'da dehşet: İmam ve eşi evlerinde öldürülmüş halde bulundu! Katil zanlısının kimliği şoke etti

Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi 74946 Sokak’taki 2 katlı müstakil evlerinde oturan 1'i erkek 3 çocuk babası Hüseyin ve eşi Mürüvvet Çoban'dan kızları haber alamadı. Anne ve babasından haber alamayan çiftin kızları, durumu aynı mahallede oturan kayınpederine bildirdi. Çiftin kızlarının durumu anlattığı kayınpederi, Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ın oturduğu eve gitti. Kilitli olmayan kapıdan eve giren dünürleri, çifti kanlar içerisinde yatarken buldu.

e369e01b-4246-45c4-a3a8-ad5b03e5e4a2

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1107290a-da4c-403a-92ba-f77d934927c0

Jandarma ekiplerinin cinayetten sonra başlattığı soruşturmada Çoban çiftinin oğlu Mücahit Çoban şüphe üzerine gözaltına alındı. Mücahit Çoban, jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Mücahit Çoban'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

f5c4f51e1d83ac18b8117c6146c579b7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç yaşında? Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç yaşında?
Yeni bakanlık mı kuruluyor? AK Partili isim sinyali verdiYeni bakanlık mı kuruluyor? AK Partili isim sinyali verdi
Sinan Oğan için iki senaryo! Sinan Oğan için iki senaryo!
Anahtar Kelimeler:
cinayet İmam Konya

En Çok Okunan Haberler

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...

"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı!

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı!

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı

Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.