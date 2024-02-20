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  4. Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

20.02.2024 20:45 | Son Güncelleme:
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Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptı. Feci kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Konya- Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. İsa Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü İsa Ö., otomobildeki Gülhan Ö. ve Murat Ö. yaşamını yitirirken, Tuğba Ö. ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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