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Konya'da kaçak silah atölyesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Konya'da kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Baskını önceden haber alabilmek için polis telsizi dinleyen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenlendi

Atölyeyi takibe alan polis, 3 aylık bir çalışmanın ardından geçen çarşamba günü operasyon düzenledi.
Operasyonda, Abdurrahim H., Mehmet S., Abdurrahman U., Adem S. ve Reşat K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, 1 torna makinası, 1 oksijen kaynak makinası, 1 sanayi tipi oksijen tüpü, 3 adet tabanca üst takımı, 5 tabanca namlusu, 21 tetik mekanizması ile üretimde kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirildi.
Kurusıkı tabancaları, gerçeğe dönüştürdükleri saptanan şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için içerisine polis frekansı yüklü ve aktif halde olduğu belirtilen telsiz ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Anahtar Kelimeler:
Konya Telsiz

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