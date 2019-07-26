Konya'da kaçak silah atölyesine operasyon

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, 1 torna makinası, 1 oksijen kaynak makinası, 1 sanayi tipi oksijen tüpü, 3 adet tabanca üst takımı, 5 tabanca namlusu, 21 tetik mekanizması ile üretimde kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirildi.