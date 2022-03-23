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Konya'da kan donduran cinayet! Babasını vuranı hastanede öldürdü... Doktorun başına silah dayayıp tehditler savurdu

23.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir eğlence merkezinde meydana gelen olayda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hastaneye yaralı olarak getirilen Şakir Öcal'ın, kavgada vurduğu Kerim Turhan'ın oğlu Nurettin Turhan tarafından burada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından babası Kerim Turhan'ın kaldırıldığı hastaneye giden Nurettin Turhan, önce babasını vuran Şakir Öcal'ı öldürdü, ardından havaya ateş açtı. Doktorun başına da silah dayayıp, "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" dedi.

Konya'da kan donduran cinayet! Babasını vuranı hastanede öldürdü... Doktorun başına silah dayayıp tehditler savurdu

Olay, saat 04.30 sıralarında Konya Karakaya Mahallesi, Konya Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Burada karşılaşan 2 grup, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartıştı. Daha sonra mekandan çıkan 2 grup, tartışmalarını dışarıda sürdürdü. Çıkan silahlı kavgada Şakir Öcal, Kerim Turhan, Musa Akdoğan, Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

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'TÜM YARALILARI BIRAK, BABAMLA İLGİLEN'

Olayın ardından babası Kerim Turhan'ın kaldırıldığı hastaneye giden Nurettin Turhan, önce babasını vuran Şakir Öcal'ı öldürdü, ardından havaya ateş açtı. Bir doktorun başına da silah dayayan Nurettin Turhan "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" diyerek tehdit etti. Polisin müdahalesi ile doktor kurtarılırken, silahlı saldırgan gözaltına aldı. Diğer yandan silahlı kavgada yaralanan Kerim Turhan ile Musa Akdoğan, sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından taburcu olan Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş ve dolu kovan da ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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