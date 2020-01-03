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  4. Konya'da korkunç olay! Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Konya'da korkunç olay! Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 22:37 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü.

Konya'da korkunç olay! Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Özlem G., İstanbul’dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi.

Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aynur Süngülü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Süngülü'nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Polis, olay yerinden otomobille kaçan Özlem G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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