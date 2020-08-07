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Konya'da kuyumcu ve eşi soyguncuları etkisiz hale getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 13:17 | Son Güncelleme

Konya'da soygun için kuyumcu dükkanına giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirildi. Raziye Koyuncu, eşine silah doğrultulunca dükkandaki tüfeği alıp, namluyu soyguncuya çevirdi. Bu sırada Abdullah Koyuncu da silahlı soyguncuyu ruhsatlı silahıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Abdullah Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayıp, polise teslim etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet T. (19), Abdullah Koyuncu ve eşi Raziye Koyuncu'yu oyalarken bu sırada dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa H. elinde pompalı tüfekle içeri girdi. Tüfeği Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler, tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada, Koyuncu’nun eşi Raziye Koyuncu, dükkandaki tüfeği alarak namluyu Mustafa H.’ye çevirdi. Mustafa H. de yönünü Raziye Koyuncu’ya dönünce, tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, şüpheliyi sol bacağından vurdu. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.

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SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralı Mustafa H., ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer şüpheli Ahmet T. de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada soygun girişimi, kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

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SOYGUNDAN ÖNCE AĞRI KESİCİ YAPTIRMIŞ

Şüphelilerden Ahmet T'nin soygun girişiminden hemen önce kuyumcunun yanında bulunan sağlık kabinine gelerek kolunun ağrıdığını söylediği öğrenildi. Ahmet T.'nin üzerinde kimliğinin olmadığını belirterek başka bir isimle kayıt yaptırdıktan sonra ağrı kesici iğne olup sağlık kabininden ayrıldığı belirtildi.

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DAHA ÖNCE DE SOYGUN GİRİŞİMİ OLMUŞ

2015 yılında da iş yerine soygun girişiminde bulunulan Abdullah Koyuncu olay anını şu sözlerle anlattı:

"İki kişi iş yerime geldi. Altınları çalmak istediler. Altınları çantaya doldurdular. Soygunculardan birisi pompalı tüfeğe bana doğrultunca ben de kendimi korumak için ruhsatlı silahımla ateş ettim. Şüpheliyi bacağından vurdum. Diğerini de yakalayıp polise haber verdim. Daha önce de iş yerime soygun girişiminde bulunuldu. Onda da bir şey çalamamışlardı” dedi.
2015 yılında da iş yerine soygun amaçlı kar maskeli 3 kişinin girdiği, Abdullah Koyuncu’nun tabancasını çekmesi üzerine soyguncuların kaçtığı öğrenildi.

Herhangi bir suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA

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