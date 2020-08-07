Konya'da kuyumcu ve eşi soyguncuları etkisiz hale getirdi

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet T. (19), Abdullah Koyuncu ve eşi Raziye Koyuncu'yu oyalarken bu sırada dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa H. elinde pompalı tüfekle içeri girdi. Tüfeği Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler, tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada, Koyuncu’nun eşi Raziye Koyuncu, dükkandaki tüfeği alarak namluyu Mustafa H.’ye çevirdi. Mustafa H. de yönünü Raziye Koyuncu’ya dönünce, tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, şüpheliyi sol bacağından vurdu. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralı Mustafa H., ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer şüpheli Ahmet T. de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada soygun girişimi, kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.