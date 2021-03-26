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  4. Konya’da şoke eden görüntü! Mührü bozup eğlenenler polise yakalandı

Konya’da şoke eden görüntü! Mührü bozup eğlenenler polise yakalandı

26.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da mührü bozulan eğlence mekanında polise yakalanan 30 kişiye işlem yapıldı.

Konya’da şoke eden görüntü! Mührü bozup eğlenenler polise yakalandı

Polis ekipleri gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Sırrı Acar Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanında denetim yaptı. Mührü bozulan ruhsatsız iş yerindeki kontrollerde, canlı müzik yayını ve alkollü içki servisi yapıldığı ve belgesi olmadığı belirlendi.

İş yerinde tütün tüketimine izin verilmesinden ve çalışan 9 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından tutanak tutuldu.

Eğlence mekanındaki 21 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten idari para cezası uygulandı.

İş yeri sorumlusu bir kişi ise mühür bozma suçundan hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü. Ruhsatsız iş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

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(İHA)

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Konya

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