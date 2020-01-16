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  4. Konya'da yürekleri ağza getiren kaza! Seyir halindeki çarpmanın etkisiyle devrildi

Konya'da yürekleri ağza getiren kaza! Seyir halindeki çarpmanın etkisiyle devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

Konya’da tali yoldan çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halindeki olan araca çarparak devrilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil tali yoldan karşı yola geçmeye çalıştığı sırada önündeki araçtan gelen otomobili fark edemeyen sürücü, ana cadde üzerinde seyir halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çevredeki esnaflardan Seyit Tosun, kaza anında otomobilinde olduğunu ve kaza yapan aracın önündekini fark etmeden yola çıktığını söyledi. Esnaf Mehmet Bircan ise, aynı yerde sürekli benzer ölümlü kazaların olduğunu ve önlenebilmesi için ışık yapılması gerektiğini ifade etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Konya

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