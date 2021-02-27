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Konya JASAT hırsızlara göz açtırmadı

27.02.2021 19:53 | Son Güncelleme:
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Konya JASAT hırsızlara göz açtırmadı

Konya’da 300 bin lira değerindeki iki traktörü çaldığı belirlenen 4 kişi, jandarmanın 92 kamera ve 312 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kiraladıkları araçların tespit edilmesinden yola çıkılarak yakalandı.Olay, merkez Karatay ilçesi Divanlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Konya’da 300 bin lira değerindeki iki traktörü çaldığı belirlenen 4 kişi, jandarmanın 92 kamera ve 312 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kiraladıkları araçların tespit edilmesinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Divanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (33) ve M.Ö. (63) isimli iki vatandaş 24 Ocak’ta jandarma karakoluna giderek traktörlerinin çalındığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karatay Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede çalışma başlattı. Ekipler, bölgede bulunan güvenlik kamerası, MOBESE ve PTS görüntülerini inceleme altına aldı. 92 kamera ve 312 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin Divanlar Mahallesi’nden yola çıkarak Ovakavağı ile Karkın Mahalleleri ve Çumra ilçesi istikametini kullanıp, kent merkezine doğru gittiklerini belirledi.

Jandarma ekipleri, çalınan traktöre yol boyunca bir otomobilin öncülük ettiğini ve şüphelilerin başka bir aracı daha kullandığını tespit etti. Ekipler, araçların B.Y. (33) tarafından kiralandığını öğrendi. Bunun üzerine B.Y. ile birlikte olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.Y. (23), S.Y. (29) ve M.S.B. (19) gözaltına alındı. Yapılan takibin ardından traktörlerin Altınekin ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Traktörler bulunarak sahiplerine teslim edildi. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Y. ve S.Y. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya JASAT hırsızlara göz açtırmadı

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