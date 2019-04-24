İçişleri Bakanlığının desteğiyle Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonunca gerçekleştirilen "Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen seminerin dördüncüsü, Konya'da yapıldı. Meram İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Gündüz ve Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz katıldı. Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı da olan Gündüz, yaptığı konuşmada, gençlerin uyuşturucu maddenin her çeşidinden uzak durması gerektiğini söyledi. Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkanı Türker Aygündüz de gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yönlendirmek istediklerini aktardı. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik sonrasında öğrencilere forma dağıtıldı.

Konya'da madde bağımlılığı ve spor semineri

- İçişleri Bakanlığının desteğiyle Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonunca düzenlenen proje kapsamında, Boks Milli Takımı'nın antrenörlerinden Ahmet Gündüz ve Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkanı Türker Aygündüz'ün katılımıyla seminer gerçekleştir

Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi