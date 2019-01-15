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Konya'da öğrenci servisi, otomobil ve kamyona çarptı: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

Konya'da öğrenci servisi, otomobil ve kamyona çarptı: 16 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisinin, otomobil ve kamyona çarpması sonucu 15'i lise öğrencisi 16 kişi yaralandı.

Celal Çengel idaresindeki lise öğrencilerini taşıyan 42 GBJ 49 plakalı minibüs, Avşar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde tali yoldan çıkan Burhan G. yönetimindeki 42 BKC 95 plakalı kamyona çarptı.

Kontrolünü kaybeden minibüs, daha sonra Feyyaz Tüfekçi yönetimindeki 42 BDH 88 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Çengel ile araçta bulunan 15 lise öğrencisi yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza haberini duyan öğrencilerin aileleri, hastaneye akın etti.

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