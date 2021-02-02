Konya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstasyon Caddesi’nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan A.Y. (48) idaresindeki 48 UB 850 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada ağaç yerinden sökülürken, araç sürücüsü A.Y. yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

