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Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Cengiz G. (38) idaresindeki 06 BU 0916 plakalı otomobil, Orhan Gazi Mahallesi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Muammer Uslu'ya (71) çarptı.

Ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Cengiz G. gözaltına alındı.

Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı Uslu'nun savrulması yer alıyor. Kayıtlarda, çevredeki vatandaşların Uslu'nun yanına giderek yardım ettiği de görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli Konya trafik kazası

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