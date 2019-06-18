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Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 08:55 | Son Güncelleme

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde birçok adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde birçok adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişileri yapılan incelemeler doğrultusunda tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin adresleri belirlendi. Bu kapsamda sabah saatlerinde belirlenen adreslere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat polisi destekli şafak operasyonu düzenlendi. 14 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Yapılan baskınlar sonrası Narkotik köpeği Oscar evlerde arama yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 4,3 gram eroin, 58,3 gram esrar, 211 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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