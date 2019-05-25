HABER

Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Konya’da uyuşturucu satışı ve sevkıyatı yapıldığı iddia edilen 8 kişi polis operasyonuyla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını bir süre takibe aldı.

Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Konya’da uyuşturucu satışı ve sevkıyatı yapıldığı iddia edilen 8 kişi polis operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını bir süre takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, kentin farklı noktalarında yaptığı çalışmalarla İzmir’den geldiği tespit edilen kamyonda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Sahur vaktinde kamyonu uygulama noktasında durdurarak araçta narkotik köpeği OSCAR ile arama yapıldı.
Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine gizlenmiş 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü R.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphe üzerine durdurulan 34 MM 7328 plakalı araçtan indirilen T.A., A.E., A.E.H., A.E. ve M.R.M.’nin davranışlarından şüphelenen polis, araçta yapılan aramada 167 gram toz uyuşturucu ile 650 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Buradaki çalışmaların ardından kentin farklı 2 adresinde belirlenen uyuşturucu tacirlerine yapılan baskında 2 kişi gözaltına alınırken, 88 adet hap ile 17 parça halinde 7 gram toz uyuşturucu ele geçirildi.

Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Özel hastanede yangın paniğiÖzel hastanede yangın paniği
Liseli kızı intihardan polis vazgeçirdiLiseli kızı intihardan polis vazgeçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.