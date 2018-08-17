Konya'da üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üzerine kaynar süt dökülen 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Boyalı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Eldemir (4), evlerinin bahçesindeki kaynayan süt kazanının devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
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