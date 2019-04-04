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Konya'da yeniden başkan seçilen Altay, mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 17:13 | Son Güncelleme

KONYA'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçilen AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, mazbatasını aldı.   Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 2 milyon 205 bin nüfus ile 1 milyon 521 bin 399 seçmenin bulunduğu Konya'da, 1 milyon 285 bin 184 seçmen oy kullandı.

Konya'da yeniden başkan seçilen Altay, mazbatasını aldı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçilen AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, mazbatasını aldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 2 milyon 205 bin nüfus ile 1 milyon 521 bin 399 seçmenin bulunduğu Konya'da, 1 milyon 285 bin 184 seçmen oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı olan AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, yüzde 70,52 oyla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. İl Seçim Kurulu'nda bugün mazbata töreni düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere ve Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan mazbatalarını aldı.
Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca 31 ilçe başkanıyla birlikte iyi hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.

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Konya'da yeniden başkan seçilen Altay, mazbatasını aldı

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