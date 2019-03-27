HABER

Konya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

Yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden iki kişiden birinin cenazesi toprağa verildi

Konya'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren iki kişiden birinin cenazesi defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Mevlüt Karasakal'ın (34) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisi'ne getirildi.

Karasakal'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karasakal'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da katıldı.

Kazada yaşamını yitiren Selvinaz Duman'ın (70) cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan minibüs sürücüsü Seyit Ali Kocabaş'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Seyit Ali Kocabaş yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı yolcu minibüsü, dün, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde İbrahim Gökçebay idaresindeki 32 LA 796 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüste bulunan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (34) hayatını kaybetmişti.

Yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Konya kent merkezi ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırılmıştı.

PARTNERÇocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!Çocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!
Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttuKış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu
Büyükada Rum Yetimhanesi havadan fotoğraflandıBüyükada Rum Yetimhanesi havadan fotoğraflandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyşehir ilçesi Cenaze Töreni Konya trafik kazası yolcu minibüsü

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Polis ve itfaiye ekipleri bölgede

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Ekipler bölgede

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

İstanbul'da kazı sırasında top mermisi bulundu

İstanbul'da kazı sırasında top mermisi bulundu

İzmir’de miras cinayeti

İzmir’de miras cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.