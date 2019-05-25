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Kooperatif üyeleriyle arsa sahibinin 33 yıllık hukuk mücadelesinde yıkım gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi ile 1986 yılında 5 blok halinde inşaa ettirdiği sitenin kurulu olduğu arazi sahibi arasında 42 daireyle başlayan anlaşmazlık, 33 yıldır bitmeyen hukuk kavgasına dönüştü. Son olarak arsa sahibi, binalar için yıkım kararı aldırdı.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi ile 1986 yılında 5 blok halinde inşaa ettirdiği sitenin kurulu olduğu arazi sahibi arasında 42 daireyle başlayan anlaşmazlık, 33 yıldır bitmeyen hukuk kavgasına dönüştü. Son olarak arsa sahibi, binalar için yıkım kararı aldırdı. Bugün siteye giden belediye ekipleri, kooperatif üyelerinin adli sürecin sürdüğünü ve imar barışından yararlanacaklarını söylemeleri üzerine yıkımı erteleyerek, bölgeden ayrıldı.

Narlıdere'de 1986 yılında kurulan Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi, aynı yıl yaptıkları anlaşma gereği İrfan Sağlam'a ait arsa üzerine 6 katlı 5 blok halinde 140 daire inşa etti. Yine anlaşma gereği kooperatif, dairelerden 42'sini Sağlam'a teslim etmek istedi. Ancak arsa sahibi, inşaatta hatalar olduğu iddiasıyla daireleri teslim almadı. Bunun sonucunda da taraflar arasında 33 yıldır süren hukuk mücadelesi başladı. Uyuşmazlık defalarca farklı mahkemelere taşındı. Mahkemeler de pek çok farklı kararlara imza attı. Temyiz edilen kararları, Yargıtay, imar barışı sürecinin devam etmesi nedeniyle iade etti.

YIKIM İŞLEMİ İÇİN BELEDİYEDEN İZİN ALDI

Gelişmeler devam ederken arsa sahibi İrfan Sağlam, aynı zamanda avukat olan oğlu Yusuf Çağlar Sağlam aracılıyla başvurduğu Narlıdere Belediyesi'nden, dün önceki mahkeme kararlarına dayanarak, yıkım izni aldı. Bugün de yıkım için harekete geçildi. Belediye görevlileri, polis eşliğinde binaların bulunduğu bölgeye geldi. Burada toplanan kooperatif üyeleri ise, girişimleri ile adli sürecin devam ettiğini ve imar barışından faydalanacaklarını ifade ettiler. Bunun üzerime yıkım ertelendi ve belediye ile polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

Ev sahipleri adına açıklama yapan Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, hem kendi evlerinin hem de kullanılmayan 42 dairenin bulunduğu 5 bloğun rant için yıkılmak istendiğini söyledi.

Arsa sahibi İrfan Sağlam'ın oğlu avukat Yusuf Çağlar Sağlam ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

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