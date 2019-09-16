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Köpeğe ve gence taş atan yaşlı adam serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 18:46 | Son Güncelleme

Kocaeli’de önce yerde yatan köpeğe, sonra kendisine tepki gösteren gence taş attığı görüntülerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alınan yaşlı adam serbest bırakıldı.Olay, dün Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’de önce yerde yatan köpeğe, sonra kendisine tepki gösteren gence taş attığı görüntülerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alınan yaşlı adam serbest bırakıldı.
Olay, dün Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Kılıç (71), eline aldığı taşı yerde yatan bir köpeğe attı. Bu sırada olay yerinde bulunan M.A. (17) anları cep telefonu ile kaydederken, arkadaşı B.Ç. (17), “Dayı sen ne yapıyorsun” diyerek Kılıç’a tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren gence önce tokat atan Kılıç, daha sonra da elindeki taşı attı. Taş, gencin sırtına isabet ederken, yaşlı adam B.Ç.’nin üzerine yürümeye devam etti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşlı adama tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, yaşlı adama tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrasında polis ekipleri tarafından Kılıç gözaltına alındı. M.A. ve B.Ç. isimli 2 genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kılıç ve 2 genç, Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

“Ben de hayvansever bir insanım”
Adliyedeki ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenilen Kılıç, tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeden çıkan M.A. ve B.Ç.’nin ardından dışarı çıkarak, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıç, kendisinin de hayvansever bir insan olduğunu belirterek, 2 çocuğu defalarca uyarmasına rağmen köpeklerle evinin yanına geldiklerini ve köpeklerin tavuklarına saldırdığını söyledi. Adli mercilerce serbest bırakıldıklarını ifade eden Kılıç, “İfade verdik, hiçbir şey olmadı. Keşke bu yaşanmasaydı. Ben de hayvansever bir insanım. Benim şu an 50-60 tane kuşum, tavuklarım var. Benim bir vicdanım var. Bir köpek bir insana ya da bir hayvana saldırsa siz onun yaptığını kabul eder misiniz? Bir insanın buna müdahale etmesi lazım. Ama keşke olmasaydı. Köpek bana bir şey yapmadı. Ben taş atmadım. Onlar bir uydurma yapmışlar, ben onları Allah’a havale ettim” dedi.

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