Köpeği ezip, yoluna devam etmişti! Kocaeli'deki görüntüler kahretmişti yeni gelişme

Kocaeli'deki dehşete düşüren o9lay, 14 Ocak Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks cipi ile seyir halinde olan A.K. isimli şüpheli, sokak ortasında gördüğü köpeği ezdi.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Sokak köpeğinin ezildiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cipin hızla geldiği, sürücünün önünde sokak köpeği olmasına rağmen hızını kesmeden göz göre göre köpeği ezdiği anlar yer aldı. Sokak köpeğini ezip yoluna devam eden şüpheli ise kayıplara karıştı.

Köpeğin ezildiğini gören çevredeki vatandaşlar ise hemen yanına koştu. Köpek, bölgedeki duyarlı vatandaşların yardımıyla veterinere götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğin iki kez ameliyat olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Olay anına ait güvenlik kamera görüntülerinin paylaşılmasıyla binlerce sosyal medya kullanıcısı şüpheliye tepki gösterdi, cezalandırılmasını istedi.

KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öte yandan, köpeğin araçla ezilmesine sebep olan A.K.'nin ise polis ekipleri tarafından yakalandığı, hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten" işlem başlatıldığı öğrenildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüntülerde yer alan ve bu acımasız eylemi gerçekleştiren kişi emniyet birimlerimiz tarafından tespit edilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

"VİDEOYU İZLEDİM GERÇEKTEN KAHROLDUM"

Olayı duyunca çok üzüldüğünü söyleyen site sakinlerinden doktor Murat Toptaş, "Bu semtte komşularla beraber bir çok sokak köpeği bakıyoruz. Az önce videoyu izledim kahroldum gerçekten berbat bir durum. Yani köpeği gördüğü halde arabayı kenara çekip durması gereken yerde köpeğin üstüne sürüyor. Canilikten başka bir şey değil bu, yazıklar olsun hiçbir şey diyemiyorum. Birde bırakıp gitmiş. Öğrendiğim kadarıyla köpeğin iki ayağı kırıkmış, şu an sağlık ve bakım hizmetleri yapılıyor. Geçende yine böyle bir olay oldu. Sağ olsun komşumuz ilgilendi. Köpeğin göğüs tarafında bir yırtılma vardı, bütün yardımlarını yaptılar. Dediğim gibi burada köpeklere herkes yardımcı oluyor. Videoyu izledim gerçekten kahroldum. Hayvan haklarına da yeterince önem verilmediğini düşünüyorum. Köpeğe bunu yapan kişinin mutlaka cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

