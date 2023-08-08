Köpeğini gezdirirken bir anda hendekte çıplak beden gördü! Ceset zannetti gerçek bambaşka çıktı

74 yaşındaki Michael Cunliffe-Lister, 31 Temmuz'da iki Labrador'u Hettie ve Barley'i gezdirirken bir hendekte yatan başsız bir ceset olduğunu düşündüğü bir şeyle karşılaştı. Köpeklerinin ısrarla havlaması üzerine hendeğin içindekini merak eden Michael ilk bakışta bir ceset gördüğünü düşündü. Her zamanki rotasında ilerlediğini söyleyen Michael, “Her zamanki rotamda güzel bir gezintinin tadını çıkartıyordum. Hendeğin dibinde bir figür fark ettim. Bir an için bir cest olabileceğini düşündüm ve beni çok korkuttu” dedi.

SÜPÜRGE SAPIYLA GERİ DÖNDÜLER

Michael tek başına dokunmak istemediği için karısı Jilly Bartlett’e haber vermek için evine koştu. Karısıyal birlikte ellerine uzun bir süpürge sapı alarak olay yerine dönen ikili Michael’in bulduğu şeyi ölmüş bir insan değil aslında bir şişme bebek olduğunu anladılar.