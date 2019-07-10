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Köpek balığı avlayana 1635 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'sivriburun' cinsi köpek balığını avlayan kişiye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 1635 TL para cezası kesildi.

Köpek balığı avlayana 1635 TL ceza

İhsan DÖRTKARDEŞ/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'sivriburun' cinsi köpek balığını avlayan kişiye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 1635 TL para cezası kesildi.
İstanbul’daki Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) yöneticileri, avlanması yasak olan 'sivriburun' cinsi köpek balığının Fethiye'de, 26 Haziran'da avlandığını öğrenince, bu kişi hakkında işlem yapılması için 1 Temmuz'da CİMER'e başvurdu. CİMER’den gelen yanıtta, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, köpek balığını avlayan kişiye 1635TL para cezası uygulandığı belirtildi. TÜDAV, uygulanan cezayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Konuyla ilgili duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederiz" denildi.
Vakıf yetkilileri, ceza kararını bu ve benzer kaçak ve yasak avların az da olsa bir cezası olduğunu ve sistemin çalıştığını daha fazla kesime duyurmak için kararı yayınladıklarını bildirdi.

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