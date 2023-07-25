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    4. Köpek balığı saldırısını saniye saniye anlattı! “Kendi kanımda boğulacaktım, 350 diş birden saplandı”

    Köpek balığı saldırısını saniye saniye anlattı! “Kendi kanımda boğulacaktım, 350 diş birden saplandı”

    25.07.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sidney’de denizin tadını çıkarttığı sırada 700 kiloluk bir köpek balığının saldırısına uğrayan eski bir donanma temizleme dalgıcıkolunun ve bacağının koptuğu korkunç anları anlattı. Avustralya'nın Melbourne kentinden 46 yaşındaki Paul de Gelder o anlar yaşadığı acıyı tarif edemediğini dile getirirken, “Kendi kanımda boğulacaktım. 350 diş birden saplandı. Tek bir ısırıkla beni yakaladı” dedi.

    Avustralya’nın Sidney şehrinde 2009 yılının Şubat ayında Avustralya Donanması ile rutin bir askeri tatbikat yaparken köpek balığı saldırısına uğradığı anları anlatan 46 yaşındaki Paul de Gelder korku dolu anları yeniden yaşadı. Eski bir donanma temizleme dalgıcı olan Gelder, bir boğa köpek balığıyla karşılaştığı anda tek bir ısırıkla kolunu ve bacağını kaybettiğini söyledi.

    “TEK BİR ISIRIKLA BENİ YAKALADI”

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    Yüzeye yakın bir yerde yüzdüğünü dile getiren Gelder, “Altımdan 3 metrelik bir boğa köpek balığı geçti. Beni sağ bacağımın arkasından yakaladı. Sonrasında tek bir ısırıkla sağ kolumu koparttı. Acı ve dehşet içindeydim. Öleceğimi zannettim. Kendi kanımdan oluşan bir havuzun içinden bir elim ve bacağımla güvenlik botuma geri dönmek zorunda kaldım. Başarabileceğimi düşünmemiştim.” diye konuştu.

    “BEZ BEBEK GİBİ SALLADI”

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    Mucizevi bir şekilde köpek balığı saldırısından kurtulmayı başardığı için mutlu olduğunu söyleyeren Gelder, “Beni yakaladığında bez bebek gibi sallamaya başladı. Dişleri etime testere gibi saplandı. İki uzuvumu kaybettim. Gerçekten korkunçtu” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya köpek balığı

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