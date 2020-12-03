Köpek mahalleyi birbirine kattı

Sinop’ta mahalleliler tarafından beslenen köpek yoldan geçen bir vatandaşa havlayınca mahalleli ile vatandaş arasında tartışma çıktı

Olay, öğle saatlerinde Gelincik Mahallesi Stat Yolu Polis Lojmanları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kargodan aldığı dalgıç tüpüyle evine gitmekte olan Ş.K., Polis Lojmanları mevkiine geldiği sırada yoldaki köpek kendisine havlamaya başladı. Yaklaşan köpeğin kendisini ısıracağını düşünen vatandaş, köpeğe tekme atarak onu uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğin kendisine saldırmaya devam etmesi üzerine Ş.K, elindeki tüpü bırakarak yerden aldığı taşla köpeği bir apartmanın girişine kadar kovaladı. O sırada olayı gören bir mahalle sakini, köpek sakinleştirici olduğu iddia edilen aletle Ş.K’nın üzerine yürüdü. Olayın ardından mahalle sakinleri ve vatandaş arasında arbede çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kendisine silah çekildiğini iddia eden Ş.K’yi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polislere direnen Ş.K., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

