‘Köpek memesi’ hastalığında kadınlar risk altında

Çoğunlukla, koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında, kronik ağrılı iltihapla birlikte ortaya çıkan Hidradenit hastalığı ağırlıklı olarak, batma, yanma, ağrı, sıcaklık, kaşıntı ve aşırı terleme şeklinde kendini gösterir.

HS Nedir?

Hidradenitis suppurativa (HS), genelde koltukaltları ve kasık çevresindeki inflamasyonlu bölgelerle nitelenen kronik bir deri hastalığıdır. Rahatsızlık sözkonusu bölgelerde çoğu zaman ağrılı lezyonlar, nodüller ve çıbanlar çıkar.

Bunlar genelde, bazı ter bezlerinin (apokrin bezlerinin) bulunduğu yerler, memelerin altı, kalçalarda ve baldırların içi olmak üzere cildin sürtündüğü yerlerde bulunur.

Kadınlar risk altında

Tek ve ağrılı bir nodül olarak ortaya çıkan ardından da zamanla kötüleşerek iltihaplı lezyonlara dönüşen Hidradenit’ in görülme sıklığı, kadınlarda erkeklere kıyasla 2 ila 5 kat daha fazla görülür.

Hidradenit, kişileri utandıran, sosyal hayattan uzaklaştırarak depresyona sokan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır. Lezyonların dağılımı cinsiyete göre değişirken, araştırmalar genital bölge ve bacaklardaki lezyonların kadınlarda daha sık olduğunu gösteriyor.