‘Köpek memesi’ hastalığında kadınlar risk altında

Çoğunlukla, koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında, kronik ağrılı iltihapla birlikte ortaya çıkan Hidradenit hastalığı ağırlıklı olarak, batma, yanma, ağrı, sıcaklık, kaşıntı ve aşırı terleme şeklinde kendini gösterir.
HS Nedir?
Hidradenitis suppurativa (HS), genelde koltukaltları ve kasık çevresindeki inflamasyonlu bölgelerle nitelenen kronik bir deri hastalığıdır. Rahatsızlık sözkonusu bölgelerde çoğu zaman ağrılı lezyonlar, nodüller ve çıbanlar çıkar.
Bunlar genelde, bazı ter bezlerinin (apokrin bezlerinin) bulunduğu yerler, memelerin altı, kalçalarda ve baldırların içi olmak üzere cildin sürtündüğü yerlerde bulunur.
Kadınlar risk altında
Tek ve ağrılı bir nodül olarak ortaya çıkan ardından da zamanla kötüleşerek iltihaplı lezyonlara dönüşen Hidradenit’ in görülme sıklığı, kadınlarda erkeklere kıyasla 2 ila 5 kat daha fazla görülür.
Hidradenit, kişileri utandıran, sosyal hayattan uzaklaştırarak depresyona sokan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır. Lezyonların dağılımı cinsiyete göre değişirken, araştırmalar genital bölge ve bacaklardaki lezyonların kadınlarda daha sık olduğunu gösteriyor.
Hangi yaşlarda sık görülür?
Toplumda “köpek memesi hastalığı” adıyla da bilinen HS, ortalama olarak 21 ile 23 yaşları arasında ortaya çıkar ve menopoz dönemi sonrası ise azalır.
Uzmanlar, günlük yaşamı olumsuz etkileyen dermatolojik hastalıklar arasında yer alan Hidradenit’in ileri evrelerine geçmeden doktora başvurulmasını öneriyor. Aksi halde bakteriyel enfeksiyonlar lezyonların yayılması nedeniyle risk oluşturur.
Hidradenit (HS)’nin dünyadaki görülme sıklığı yüzde 1 civarında. Ancak çoğu zaman yanlış tanı konulması ve HS ile yaşayan pek çok kişinin semptomlarını anlatmakta ya da bir dermatologdan yardım istemekte güçlük çekmesi sebebiyle hasta sayılarının bilinenden fazla olduğu düşünülmektedir.
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