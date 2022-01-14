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Köpek saldırısında ağır yaralanan minik Asiye'den yeni haber! Bir operasyon daha yapıldı... İşte Asiye'nin son durumu

14.01.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye'ye yeni operasyonlar yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir” dedi.

Köpek saldırısında ağır yaralanan minik Asiye'den yeni haber! Bir operasyon daha yapıldı... İşte Asiye'nin son durumu

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş’e kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik yeni operasyonlar yapıldı.

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AĞIR YARALANIP TEDAVİYE ALINMIŞTI

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş’in tedavisini Türkiye’nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın takip etmesini istedi. Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep’ten 25 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirilerek tedavisine başlandı. 1 gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye’ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık’ta normal servise alındı. Bu süreçte yapılacak diğer operasyonlar da planlandı.

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BAŞHEKİMDEN ÇETE'DEN AÇIKLAMA

Asiye Ateş’in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, “Hastamız Asiye Ateş’in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir” dedi. (İHA)

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