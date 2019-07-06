Köpek yavrusunu dereye atan kişiye idari para cezası

RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak dereye atan belediye temizlik personeline idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak dereye atan belediye temizlik personeline 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Temmuz Pazartesi günü röntgen çekimi yapılan köpek yavrusunda düşmeye bağlı zedelenme olduğu, herhangi bir kırık bulunmadığı, tedavi ve bakım sürecinin devam ettiği bildirildi.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak demir bariyerler üzerinden dereye fırlatan belediye temizlik personeli hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

