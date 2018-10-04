Adıyaman'da Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden ilkokul öğrencileri, köpek yavrusunun kalp atışlarını dinlediler.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünce 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, ilkokul öğrencileri Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Burada barınan köpek ve kedileri seven çocuklar, hayvanlara mama ve su verdi.

Hayvanlardan korkan bazı çocuklar ise muayene ve operasyon odasında köpek yavrusu Kara'nın kalp atışını dinledi. Köpekleri temsili olarak muayene de eden çocuklar, bu sayede korkularını yenmeye çalıştı.

Görevli veteriner hekimi Yusuf Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaklaşık 100 öğrenciyi ağırladıklarını söyledi.

Bu önemli günde küçük misafirlerine hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Bugün gelen kardeşlerimize hayvan dostu rozeti ile sokak hayvanlarını beslemeleri için mama ve su kabı verdik. Küçük kardeşlerimiz hayvanlarla oynadılar, onları sevdiler. Bazıları köpek ve kedileri muayene ettiler, kalp atışlarını dinlediler. Hayvan sevgisi bizler için önemli. Ekosistemin en değerleri parçasından birisi de bu canlılar. Umarız ülkemiz ve Adıyaman'da bu çalışmalar devam eder."

İkinci sınıf öğrencisi Gökçe Kana ise köpeklerden korktuğunu belirterek, "Köpeklerden korkuyordum ama Kara beni kendine alıştırdı. Köpekleri muayene ettiğim için de mutluyum." dedi.

