Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı

Araştırmacılar yaptıkları çalışma kapsamında Helsinki Havalimanı’na Covid-19’u koku alarak tespit etmek için özel olarak eğitilen köpekleri yerleştirdiler.

Köpekler, iyi görünen ve ateş gibi semptomları olmayan birçok insanı durdurdu. Ardından bu kişilere uzmanlar tarafından yapılan swab testleri negatif çıktı.

Ancak, birkaç gün sonra ilk testleri negatif olan kişilerin hepsinin Covid-19 semptomları yaşadığı ve testlerinin pozitife döndüğe keşfedildi.

Keşfe ilişkin uzmanlar, köpeklerin virüsün vücuda girdiği ilk anda onları tespit edebildiğini gördük.

Araştırmanın baş yürütücüsü Anna Hielm-Bjorkman, "Bu erken tanı ve tedavi için çok önemli bir gelişme. Ayrıca swab testlerinden çok daha başarılılar” dedi.

PCR swab testleri dünya genelinde corona virüs vakalarının tespit edilmesinde kullanılıyor. Ancak testlerin yüzde 70 oranında başarı oranı bulunuyor. Finlandiya'da üç köpekle yapılan bu sınırlı çalışmanın yüzde 100 başarıya sahip olduğu iddia edildi.

Araştırmacılara göre corona virüs, insan vücuduna yerleştiği zaman metobolizmada deşikliklere neden oluyor. Bu metobolizma değişikliği vücut kokusunun değişmesine yol açıyor. Bu kokuyu algılayabilen köpekler corona virüse yakalanmış insanları tespit edebilir.