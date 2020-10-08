HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köpeklerden kaçarken ölen adamın ailesi hukuk mücadelesi başlatacak

Köpeklerden kaçarken ölen adamın ailesi hukuk mücadelesi başlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Hatay’da Arsuz-İskenderun yolunda sokak köpeklerinin saldırması sonucu bisikletten düşerek hayatını kaybeden Ahmet Doğan’ın ailesi hukuk mücadelesi başlatacakHatay’ın Arsuz ilçesi sınırlarında İskenderun yolu üzerinde bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp, başını refüje çarparak hayatını kaybeden Ahmet Doğan’ın (43) ailesi olayın yaşandığı bölgede çok sayıda köpeğin bulunduğunu, Arsuz Belediyesinin barınak yapmayarak köpekleri kontrol altına almadığını söyledi.Ahmet Doğan’ın kardeşi Mustafa Doğan, sokak köpekleri sorununa çözüm bulunmasını isteyerek, "Ağabeyim 60 TL yevmiyeyle restoranda çalışıyordu.

Hatay’da Arsuz-İskenderun yolunda sokak köpeklerinin saldırması sonucu bisikletten düşerek hayatını kaybeden Ahmet Doğan’ın ailesi hukuk mücadelesi başlatacak
Hatay’ın Arsuz ilçesi sınırlarında İskenderun yolu üzerinde bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp, başını refüje çarparak hayatını kaybeden Ahmet Doğan’ın (43) ailesi olayın yaşandığı bölgede çok sayıda köpeğin bulunduğunu, Arsuz Belediyesinin barınak yapmayarak köpekleri kontrol altına almadığını söyledi.
Ahmet Doğan’ın kardeşi Mustafa Doğan, sokak köpekleri sorununa çözüm bulunmasını isteyerek, "Ağabeyim 60 TL yevmiyeyle restoranda çalışıyordu. Köpeklerden korkardı ve işe gelip giderken köpeklerin havladığını ve korktuğunu bize söyledi biz geçiştirdik ama o köpekler ağabeyimin hayatına mal oldu. Canımız, ciğerimiz yandı. Lütfen önlem alınsın. Bu olayın takipçisi olacağız. Gerekli yerlere gerekli davaları açacağız bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Köpekler toplu halde, araçlara bile saldırıyorlar. Buradan geçen vatandaşlar tedirgin. Lütfen başka anneler, babalar ağlamasın" diye konuştu.
Ahmet Doğan’ın çocukluk arkadaşı Mustafa Yaman da olayın yakınında Mustafa Kemal Mahallesi’nde oturduğunu ve sokaktaki köpekler yüzünden tedirgin olduklarını belirterek, yaşanan olaya tepki gösterdi.
Ahmet Doğan’ın bir ay önce de babasını kaybettiği ve bekar olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
CNN TÜRK muhabirinin zor anlarıCNN TÜRK muhabirinin zor anları
ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?
En Çok Okunan Haberler
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı
Korkunç olay! Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
Cinayet mesajı: Rodi’yi öldürdüm!
CNN TÜRK muhabirleri Cudi Dağı'nın zirvesine çıktı
CNN TÜRK muhabirinin zor anları
MSB'den flaş açıklama: Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı
MSB'den flaş 'Ermenistan' açıklaması
Ali Edizer hakkında suç duyurusu
Ali Edizer hakkında suç duyurusu
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.