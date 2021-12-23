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Köpeklerin saldırdığı küçük kız ölümle pençeleşirken Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti! "Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın"

23.12.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğu, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası hastanede yaşam mücadelesi verirken sosyal medyada ortalık karıştı. Şarkıcı Ayça Tekindor'un "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın" paylaşımı tepki topluyor.

Köpeklerin saldırdığı küçük kız ölümle pençeleşirken Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti! "Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın"

Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralanmıştı. Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra hayvanseverler ve olaya tepki gösterenler karşı karşıya geldi. Şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı ise birçok kişiyi çileden çıkardı.

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"HEPİMİZ ÖLELİM, HAYVANLAR YAŞASIN"

2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla ün kazanan Ayça Tekindor, vahim olay sonrası Twitter hesabından "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın ! Önüme şu köpek saldırıları, yok pittbul vahşiymiş bilmem ne salak salak haberleri düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı ! Buna "Ama çocuklar" diye yorum yapanları da" tarzında bir paylaşım yaptı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğunu hatırlatan kullanıcılar Tekindor'a tepki gösterdi. Tekindor gelen tepkiler üzerine "Cinsi gündeme girmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trollerle uğraşmayayım diye" yazarak kendini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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