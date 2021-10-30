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'Köprü' yapıldı! 2,5 metre derinlikteki havuza düşen bozayı için seferberlik

30.10.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de, düştüğü 2,5 metre derinliğindeki sulama havuzunda mahsur kalan bozayı, ağaç dalından yapılan köprü yardımıyla çıkıp kurtuldu. Ekiplerin ayıyı kurtarma operasyonu kamera ile görüntülendi.

'Köprü' yapıldı! 2,5 metre derinlikteki havuza düşen bozayı için seferberlik

Gümüşhane Torul ilçesi Harmancık köyü mevkisinde, zemini kısmen balçıkla kaplı 2,5 metre derinliğindeki sulama havuzunda mahsur kalan bozayıyı fark edenler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Ekipler, havuzdan çıkmaya çalışan; ancak başarılı olamayan ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin güvenli mesafeyi koruyarak yaptığı ön incelemede ayının herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Bu sırada ön ayaklarıyla havuzu çevreleyen duvarın üst kısmından tutunup tırmanmaya çalışan ayının çabası sonuçsuz kaldı.

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Bunun üzerine ekipler yine güvenli mesafe belirleyerek, havuzun duvarına ayının çıkabilmesi için direk dayadı. Ancak direk havuza düştü. Bu kez orman içinde devrik bulunan büyük ağaç dalı halatla çekilerek havuza indirildi. Ayı, bir ucu havuzun içinde bir ucu duvarın üstünde köprü görevi gören ağaç dalı yardımıyla tırmanıp kurtuldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan ayı, doğal yaşam alanına giderken, kurtarma operasyonu kamera ile görüntülendi.

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(DHA)

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Gümüşhane
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