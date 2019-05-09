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Köprüden geçen traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, kereste yüklü traktör, köprü üzerinde devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan 1 kişi, kerestelerin altında kalarak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yığılca Karakaş köyünde meydana geldi. Hasan Alkan'ın kullandığı 81 DR 338 plakalı traktör, Karakaş Deresi üzerindeki köprüden geçtiği sırada devrildi. Kazada, traktörün römorkunda bulunan Şinasi Çakmak kerestelerin altında kalarak, hayatını kaybetti.

Sürücü Hasan Alkan ile traktörün römorkunda bulunan kardeşi Ahmet Alkan ise yaralandı.
Alkan kardeşler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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Düzce traktör Kaza

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