HABER

Köprüden kaçak geçişleri de kapsayan yasa teklifi yarın görüşülecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 00:39 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılan kaçak geçişlerden dolayı kesilen cezaların affını içeren torba yasanın görüşmelerine yarın devam edilecek.

Arda ERDOĞAN- Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılan kaçak geçişlerden dolayı kesilen cezaların affını içeren torba yasanın görüşmelerine yarın devam edilecek.
TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yapılan kaçak geçişlerden kaynaklanan cezaların affını da içeren torba yasanın görüşmeleri yarına kaldı. Yasa teklifinin tümü ve ilk bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşim kapandı. Torba yasanın kalan kısmı yarın saat 14.00’te toplanan Genel Kurul’da görüşülmeye devam edilecek.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Operasyon günü Irak'tan ziyaret!Operasyon günü Irak'tan ziyaret!
Bahçeli: 'Pençe' terörle mücadelenin en önemli safhalarındanBahçeli: 'Pençe' terörle mücadelenin en önemli safhalarından

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

Operasyon günü Irak'tan ziyaret!

Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

'BBP camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Süleyman Soylu: Biz de 15 Temmuz'u not ettik

Süleyman Soylu: Biz de 15 Temmuz'u not ettik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.